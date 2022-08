Se parte Fabian è già pronto il sostituto: il Napoli prepara un triennale

La probabile cessione di Fabiàn Ruiz al Paris Saint Germain, obbliga la dirigenza del Napoli a trovare un sostituto in grado di non far rimpiangere il centrocampista spagnolo.

Tra gli indiziati principali, c’è sicuramente Antonin Barak, centrocampista ceco dell’Hellas Verona. Il Napoli lo segue da tempo e l’addio di Fabiàn apre uno spiraglio per l’arrivo dell’ex Udinese all’ombra del Vesuvio.

Mercato Napoli Antonin Barak Offerta (Getty Images)

Il Verona non ha mai nascosto l’intenzione di cedere Barak per monetizzare il più possibile dopo la sontuosa ultima stagione disputata dal giocatore.

Secondo quanto affermato da L’Arena, giornale di Verona, il Napoli è pronto a chiudere per il centrocampista. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il passaggio di Fabiàn Ruiz al PSG, la dirigenza azzurra è pronta ad offrire un triennale al centrocampista classe ’94.

Secondo il Napoli, Barak è pronto per il grande salto in una squadra del calibro del Napoli ed è il profilo ideale per sopperire alla cessione di Fabiàn.