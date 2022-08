VIDEO | FABIAN RUIZ AL PSG, COSA MANCA PER CHIUDERE

Non sembra essere finita qui la tormentata estate fatta di partenze per il Napoli. Il club azzurro ha già dovuto rinunciare a tanti giocatori importanti come Koulibaly, Mertens e Insigne ma, a quanto pare, anche le posizione di altri giocatori è in dubbio. In particolare, si fanno sempre più intense le voci attorno a Fabian Ruiz, il quale non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il Napoli, in scadenza nel 2023. Per questo, gli azzurri lo cederebbero volentieri in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a 0 il prossimo anno.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela le ultime novità sulla trattativa fra il centrocampista spagnolo e il Psg. Il club francese ha infatti offerto 25 milioni più bonus al Napoli e il club azzurro sembra essere intenzionato ad accettare.

Anche il giocatore si sta convincendo al trasferimento: il suo sogno resta il Real Madrid, ma i blancos sono intenzionati ad investire per lui solo dopo la scadenza del suo contratto con gli azzurri e l’occasione Psg è troppo grande per essere accantonata. Senza contare poi il rischio di ritrovarsi in tribuna in caso di rifiuto, opzione decisamente meno allettante rispetto allo scendere in campo con campioni come Messi e Mbappè. Il contratto offerto dai francesi pari a 5 milioni netti all’anno, d’altronde, è piuttosto interessante.

Secondo quanto riporta sul suo profilo Twitter l’esperto di mercato Fabrizio Romano, Fabian Ruiz avrebbe un accordo totale col Psg. Adesso mancano solo gli ultimi dettagli con il Napoli per chiudere la trattativa: anticipato il Real Madrid, intenzionato ad acquistare il giocatore a 0 nel 2023.

