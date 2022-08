Home » News Calcio Napoli » Il Sassuolo è pronto a farlo nelle prossime ore: via libera al Napoli per Raspadori?

A meno di una settimana dall’inizio della Serie A, entra sempre di più nel vivo il calciomercato: le società vogliono concludere gli ultimi colpi prima dell’avvento ufficiale della nuova stagione.

È il caso proprio del Sassuolo che domani, come riportato da Gianluca Di Marzio, incontrerà sia l’Inter che gli agenti di Pinamonti per provare a chiudere in tempi brevi l’operazione.

Andrea Pinamonti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L’eventuale acquisto dell’attaccante, che ha militato in prestito nell’Empoli la scorsa stagione, potrebbe liberare Raspadori in direzione Napoli.

Difatti, le due trattive sono tutt’altro che slegate: la buona riuscita di una permetterebbe la realizzazione dell’altra.

La telenovela Napoli-Raspadori potrebbe dunque concludersi a breve con esito positivo; lo stesso ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha confermato il forte pressing del Napoli ai microfoni di Italia Uno.

“In un modo o nell’altro, dobbiamo definire a breve il tutto. Stiamo già parlando con il Napoli da giorni e vedremo cosa riuscire a fare con loro. Noi lo terremmo volentieri, ma sappiamo che lui vorrebbe giocare in un club importante. Non è una trattativa facile, ma c’è un tempo entro cui dobbiamo chiudere una trattativa. Quel termine dovrebbe essere nei primissimi giorni di questa settimana”.