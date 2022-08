Home » News Calcio Napoli » Mercato Napoli: pronto il colpo per il futuro! Arriva dal Lione

Il Napoli è ormai concentrato sulla prossima stagione che partire il 15 di agosto contro l’Hellas Verona, ma l’attenzione della dirigenza azzurra è rivolta anche al futuro del club.

Mercato Giovanili Napoli

Secondo quanto riportato da “Giovanili Napoli” attraverso il proprio profilo Instagram, il Napoli sarebbe intenzionato a rinforzarsi con una potenziale stella del futuro.

Si tratta di Mohammed Al Amin Aid, centrocampista algerino classe 2004. Secondo quanto si apprende, il giocatore ha già vestito la maglia azzurra nell’amichevole di ieri contro la Puteolana.

Nelle ultime stagioni ha militato nelle giovanili del Lione, da sempre grande fucina di talenti, e ha conquistato anche la Coupe Gambardella da assoluto protagonista.

Al Amin Aid, è un centrocampista di grande qualità, dotato di un ottimo piede e abile nel districarsi palla al piede nelle situazioni complicate. Il talento algerino è anche un gran passatore e in passato ha già vestito la maglia della nazionale algerina in 4 occasioni, vincendo anche contro la Spagna.

Il Napoli lo sta valutando attentamente e rappresenta una grande occasione per la dirigenza azzurra; il giocatore, a sorpresa, non ha rinnovato il proprio contratto con il club francese e ora è libero di scegliere la miglior destinazione per il suo futuro.