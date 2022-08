Ha già cambiato città, lascia il Napoli: Giuntoli ha chiuso un’altra cessione

Continua incessante il lavoro del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. In queste ore, infatti, si sta definendo l’ennesima cessione volta a sfoltire l’organico in attesa dei nuovi innesti. Non solo Fabian Ruiz, diretto al PSG, in queste ore un calciatore ha già salutato gli azzurri.

Calciomercato Napoli, Contini va alla Sampdoria

Si tratta di Nikita Contini, ormai vicinissimo al trasferimento alla Sampdoria. L’affare dovrebbe chiudersi con un prestito e la trattativa è ormai conclusa. Infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, il portiere cresciuto nel settore giovanile azzurro nelle scorse ore ha già lasciato Napoli e attualmente si trova a Genova, dove a breve sosterrà le visite mediche con i liguri, prima di firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Nikita Contini

L’operazione richiederà, conseguentemente, un’accelerata sul mercato in entrata con l’arrivo di un nuovo portiere. Keylor Navas e Kepa sono i nomi sul quale gli azzurri stanno puntando: non è escluso che l’acquisto di uno dei due si concretizzi entro il fine settimana, in modo da averlo già a disposizione per l’esordio di campionato contro il Verona.