Offerta dall’Olanda: l’Utrecht vuole un attaccante del Napoli!

Si riscalda il calciomercato del Napoli. Il d.s. Cristiano Giuntoli è a lavoro per chiudere alcune operazioni di mercato, con le cessioni che la stanno facendo da protagonista in queste ore. Non solo Fabian Ruiz, anche un attaccante potrebbe a breve lasciare i partenopei.

Si tratta di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 della Primavera del Napoli e autore di 20 gol nello scorso campionato di Primavera 1. Il giovane centravanti si è allenato agli ordini di mister Luciano Spalletti per tutto il precampionato, raccogliendo consigli ed elogi dal suo allenatore. Ora, però, è il momento di pensare al futuro.

Giuseppe Ambrosino

Calciomercato Napoli, offerta dell’Utrecht per Ambrosino

Nelle scorse ore, rivela il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per l’attaccante è arrivata una richiesta ufficiale da parte dell’Utrecht, club olandese, per un prestito con diritto di riscatto. Al momento non è ancora arrivata una risposta dal Napoli, dal quale si attendono novità.

Il calciatore – secondo informazioni raccolte dalla redazione di SpazioNapoli – è allettato dalla possibilità di confrontarsi in un campionato professionistico e accetterebbe di buon grado il trasferimento.

Non trovano conferme, invece, le voci di un accostamento al Bari di Giuseppe Ambrosino.