Il Sassuolo spara alto per Raspadori: il Napoli spera in un fattore

Continuano i contatti tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Il giovane talento classe 2000 è ormai l’oggetto del desiderio di Luciano Spalletti, che spera in ogni modo di poter allenare l’attaccante neroverde.

Il Sassuolo, com’è noto, è stato chiaro: le intenzioni sono quelle di chiudere la trattativa quanto prima, in un senso o nell’altro, affinché tutte le energie possano poi essere concentrate sul campionato.

FOTO: Getty – Raspadori Italia

Domani è previsto un nuovo incontro tra i due club che dovrebbe essere quello decisivo, che sia per la cessione o per la permanenza in Emilia. Al momento c’è ancora una notevole distanza, dato che le richieste del Sassuolo sfondano il muro dei 40 milioni: Il Corriere dello Sport parla di 42 milioni più le commissioni.

Il Napoli, però, può ancora sperare in un fattore, vale a dire la volontà di Raspadori di vestire la maglia azzurra. Ciò potrebbe essere determinante, anche come strumento per fare pressione su Carnevali che, come detto, non accenna ad abbassare le prestese.