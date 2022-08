Home » News Calcio Napoli » Il Sassuolo vuole un azzurro per cedere Raspadori al Napoli: il nome

Il Napoli continua la sua lunga corte al Sassuolo per cercare di convincere il club emiliano a lasciar partire Giacomo Raspadori. I neroverdi chiedono 40 milioni di euro per lasciar andare l’attaccante italiano all’ombra del Vesuvio.

Giuntoli però non ha nessuna intenzione di sborsare una cifra così alta e quindi si stanno cercando tutte le possibili formule per ridurre l’esborso economico del club.

TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli sta provando a convincere il Sassuolo ad accettare qualche contropartita.

Di seguito il tweet:

“Il #Napoli ha offerto Adam #Ounas al #Sassuolo per abbassare il prezzo di #Raspadori (Carnevali chiede 40M bonus inclusi, ultima offerta azzurra 31M). Il club neroverde preferirebbe Alessio #Zerbin (in odore di rinnovo fino al 2027 e già chiesto dal Lecce in prestito) nell’affare”.

Vedremo se la trattativa si concluderà con l’inserimento di Zerbin nella trattativa, oppure il Napoli dovrà inventarsi un altro tipo di formula.