Home » News Calcio Napoli » Futuro in “famiglia” per un gioiellino del Napoli: il Bari piomba su di lui!

Il futuro di tanti giovani presenti all’interno della rosa del Napoli è ancora in bilico, quando manca ormai praticamente una settimana all’inizio della stagione.

Tra i nomi più in voga per una possibile cessione, verosimilmente in prestito, ci sono Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino.

Proprio la stellina ex Primavera, capocannoniere l’anno scorso del campionato giovanile con la maglia azzurra, è seguita con moltissima attenzione.

Italy’s striker Giuseppe Ambrosino and England’s defender Jarell Quansah vie for the ball during the UEFA Under-19 European Championship semifinal football match between England and Italy at the National Training Centre stadium in Senec, Slovakia on June 28, 2022. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter la prossima stagione Giuseppe Ambrosino potrebbe giocarla lontano da Napoli.

Su di lui infatti si è manifestato un forte interesse da parte del Bari in Serie B. Futuro che sarebbe comunque “in famiglia” per il figliol prodigo della città azzurra. L’obiettivo del classe 2003 sarebbe quello di mettere minuti nelle gambe nel campionato cadetto per poi tornare a Napoli e giocarsi le sue chance di permanenza con una stagione in più di esperienza