Fabian al PSG e Keylor Navas al Napoli? Le ultime di mercato

Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli, sia in uscita sia in entrata. Nelle ultimissime ore è venuto a galla il blitz del Paris Saint Germain per Fabian Ruiz ed il pensiero di tutti i tifosi e non solo è volato subito a Keylor Navas, portiere che gioca proprio all’ombra della torre Eiffel.

Per questo motivo in tanti hanno fatto due più due: Fabian Ruiz va al Paris Saint Germain e Keylor Navas arriva al Napoli?

TURIN, ITALY – MAY 07: Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates the victory at the end of the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico di Torino on May 7, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

La situazione ovviamente non è così semplice, come chiarito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Di seguito le sue parole:

“Il Paris Saint Germain è molto vicino all’accordo con il calciatore spagnolo, sulla base di un quadriennale da circa 20 milioni di euro. Ora il club francese sta cercando di trovare un accordo con il Napoli che chiaramente non vuole perdere a zero il centrocampista ex Betis”.

“Keylor Navas è un profilo che piace moltissimo al Napoli e c’è da capire se possa essere inserito all’interno della trattativa. In ogni caso il Napoli vuole risolvere a breve la questione relativa al portiere e vista la fase di stallo con il Chelsea per Kepa vorrebbe provare ad affondare il colpo per Keylor Navas”