Spuntano le cifre dell’accordo tra Fabian Ruiz e il PSG. Navas trattativa slegata

Sono ore caldissime queste per il futuro di Fabian Ruiz. Con ogni probabilità lo spagnolo, il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno 2023, si trasferirà al PSG, che può spingersi fino ad un’offerta da 25 milioni bonus inclusi.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Fabian avrebbe già anche concordato in linea di massima ingaggio e durata del contratto con i francesi. Si parla di 6 milioni a stagione fino al 2027. Tra le idee per i suoi sostituti ci sono Barak del Verona e Lo Celso del Tottenham.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

Sempre al PSG è sotto contratto Keylor Navas, portiere che piace molto al Napoli e con cui si vorrebbe sostituire Meret. Nelle ultime ore, l’esperto costaricano sembra aver superato Kepa nelle preferenze, anche se Giuntoli sta cercando di tenere calde entrambe le piste.

L’intenzione del PSG è quella di chiudere per Fabian Ruiz, con o senza Navas nella trattativa. Come riportano Fabrizio Romano e Sky Sport, infatti, quella per il portiere sarebbe una trattativa separata, con il Napoli che potrebbe però avere una corsia preferenziale in caso di arrivo di altre offerte.