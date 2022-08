Cambio di strategia del Napoli, Navas sorpassa Kepa? Le ultime

La chiusura della trattativa tra il Napoli e il Chelsea per portare in azzurro Kepa Arrizabalaga sembrava ormai imminente, ma negli ultimi giorni c’è stata una piccola frenata. Ad oggi, comunque, lo spagnolo rimane il primo indiziato per difendere i pali del club partenopeo, ma Giuntoli continua a guardarsi intorno.

Il piano B (di lusso) rimane Keylor Navas. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il direttore sportivo del Napoli ha intensificato i contatti con il PSG. Il costaricano, tra l’altro, potrebbe approdare in azzurro con la formula del prestito biennale, sempre considerando la necessaria partecipazione dei francesi al pagamento dell’ingaggio. Una formula piuttosto simile a quella pensata per Kepa, che per il momento rimane la priorità.

FOTO: Getty – Keylor Navas PSG

D’altra parte, per La Gazzetta dello Sport manca ancora un principio di accordo tra Chelsea e Napoli, con Giuntoli che dovrebbe alzare l’offerta sia per il prestito secco che per i bonus. Kepa spinge per la Serie A e l’Italia, ma ad ora c’è ancora distanza tra le parti.

In tutto ciò, rimane anche da definire il futuro di Meret, che sembrava tanto vicino allo Spezia. L’arrivo di Dragowski in Liguria, tuttavia, sembra chiudere le porte anche a questa destinazione, con l’ex Udinese costretto a guardarsi intorno.