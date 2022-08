Home » News Calcio Napoli » UFFICIALE – Nuova partnership per il Napoli, novità per i tifosi!

Il Napoli aumenta ancora il numero di sponsor e partner per la stagione 2022/23. Il club azzurro, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato una nuova partnership con MatchWornShirt, che riserverà tante sorprese ai tifosi.

Avvicinare i tifosi al calcio come mai prima d’ora, questa è l’essenza del lavoro di MatchWornShirt. La piattaforma internazionale di fan engagement permette ai tifosi di aggiudicarsi le maglie dei loro beniamini mentre sono ancora indossate sul campo. In questo modo, non solo si offre loro un accesso intimo al proprio club ma anche la possibilità di conservare per sempre un momento della storia del calcio.



Questa nuova ed entusiasmante partnership dà il via a una nuova era per i tifosi Partenopei di tutto il mondo, che ora potranno possedere le stesse maglie che i loro eroi indossano sul terreno di gioco.

“Siamo lieti di accogliere MatchWornShirt all’interno del nostro network di partner internazionali, attraverso questa innovativa piattaforma digitale permetteremo ai nostri tifosi di tutto il mondo di poter collezionare le maglie indossate dai nostri giocatori durante le gare ufficiali” – dice Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer della SSC Napoli – “Dopo il restyling del nuovo sito ufficiale abbiamo pianificato tante altre novità per coinvolgere sempre di più i nostri fan a livello digitale: dal lancio prossimo della nuova App fino alla creazione di una nuova piattaforma di Loyalty, il nostro accordo con MatchWornShirt aggiunge all’interno di questa strategia un ulteriore elemento di ingaggio della nostra fan base.”



Il fondatore di MatchWornShirt, Tijmen Zonderwijk, ha commentato: “La passione per il gioco è ciò che rende il calcio uno sport incredibile. Il legame tra i tifosi e la loro squadra è sacro e collaborare con un club così ricco di storia è un grande onore. Siamo davvero entusiasti di poter offrire ai tifosi del Napoli l’opportunità di avvicinarsi ancora di più al loro club“.