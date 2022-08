Contropartita a sorpresa nell’affare Napoli-Raspadori: la rivelazione

In queste ore è in corso l’incontro tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. A lanciare la notizia è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui si sta tenendo in questi istanti il summit che potrebbe eventualmente sbloccare la trattativa. Uno snodo, dunque, cruciale per la buona riuscita della trattativa.

Una pedina che può sbloccare definitivamente la situazione potrebbe essere Alessio Zerbin, che è tornato alla base dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone in Serie B e adesso, stando a quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha pronto il rinnovo.

FLORENCE, ITALY – JUNE 09: Alessio Zerbin of Italy in action during an Italy training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on June 09, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

L’esterno classe ’99, però, potrebbe partire nuovamente in prestito e piace molto al Sassuolo, col quale il Napoli sta trattando proprio in questi minuti Giacomo Raspadori: Zerbin, pertanto, potrebbe essere una delle opzioni per trovare una quadra nell’affare per l’attaccante neroverde.

Tra il Napoli e Raspadori, stando agli ultimi rumors, c’è accordo totale, mentre manca quello tra i due club. La richiesta del Sassuolo, al momento, resta alta, e il faccia a faccia in scena in questi istanti è utile per capire i margini della fumata bianca.