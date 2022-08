Zanoli: “Di Lorenzo mi aiuta durante gli allenamenti! Napoli merita lo scudetto”

Il terzino del Napoli, Alessandro Zanoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento in piazza Plebiscito di Castel Di Sangro con Radio Kiss Kiss Napoli. Insieme a lui, ospite è anche il suo compagno di squadra e di reparto, nonché capitano dei partenopei, Giovanni Di Lorenzo.

Il giovane esterno ex Primavera ha ben impressionato nel corso dell’ultima stagione, quando è stato chiamata in causa da subentrato e anche dal primo minuto.

Di seguito, le dichiarazioni del calciatore nel corso della serata:

“Di Lorenzo è un grandissimo calciatore e aiuta tanto durante gli allenamenti”.

TIRRENIA, ITALY – MAY 31: Alessandro Zanoli of Italy is seen in action during an Italy U21 Training Session on May 31, 2022 in Tirrenia, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

“Qual è il tuo obiettivo? Cercherò di portare a casa l’obiettivo della squadra: la città merita di vincere lo Scudetto“

“L’emozione dell’esordio in serie A? Ho esordito a Udine, una grandissima emozione. Mi sarebbe piaciuto esordire in casa, ma è stata una grande emozione comunque”

“Per quanto riguarda le caratteristiche in campo, Di Lorenzo ha una grande mentalità in campo. È un esempio per noi”

Di Lorenzo ti lascerà qualche minuto in Champions?

“Spero anche di fare più di cinque minuti. Kim? Mi ha colpito la sua prestanza fisica e anche tatticamente mi ha sorpreso”.

Terzino destro più forte del mondo? Mi piace anche Alexander Arnold, oltre Di Lorenzo

Chi è la figura di riferimento nel gruppo? “A parte il capitano, ci sono Mario Rui, Anguissa, Juan Jesus e anche Osimhen”.