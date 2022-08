ESCLUSIVA – Svelato il colore della terza maglia del Napoli

Dopo aver scoperto i colori delle due maglie del Napoli della stagione 2022-2023, in molti si stanno chiedendo come sarà la terza maglia della squadra partenopea. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in ritiro a Castel di Sangro, il colore della terza maglia del Napoli sarà blu navy.

Il colore delle terze maglie sarà quello sulle divise da allenamento dei giocatori

Proprio così, con la prima maglia di colore azzurro e la seconda di color bianco, come abbiamo annunciato tempo fa, il colore della terza maglia sarà blu ed in particolare blu navy ma tendente al nero. Nei dettagli si conosce anche il colore del pantaloncino che invece sarà di colore nero mentre sulla divisa ci saranno delle sfumature sulle maniche.

La terza maglia dovrebbe essere indossata nella gara di domani contro l’Espanyol, ultima sfida in programma nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La partita tra Napoli ed Espanyol a differenza di tutte le altre potrà essere acquistata al costo di 2.99€, notizia annunciata nel finale di gara contro il Girona.