Dove vedere Napoli-Espanyol: in tv o in streaming?

DOVE VEDERE NAPOLI ESPANYOL – Quarto impegno in amichevole in questa seconda fase di ritiro a Castel Di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti, che affronterà gli spagnoli del l’Espanyol dopo le sfide contro Adana Demirspor, Maiorca e Girona.

I tifosi, a questo punto, si aspettano ulteriori segnali da parte dei propri beniamini, dopo che gli azzurri si sono dimostrati in crescita – fisicamente parlando – in occasione dell’ultimo impegno amichevole. Soprattutto in vista dell’esordio in campionato, in programma per il 15 agosto alle ore 18:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Terza amichevole a Castel Di Sangro per gli uomini di Spalletti

Nel corso del primo ritiro a Dimaro, in Val di Sole (Trentino), il Napoli ha affrontato la rappresentativa di Anaune (finita sul risultato di 10-0 per i partenopei) e il Perugia (finita invece sul risultato di 4-1 per gli azzurri).

A Castel di Sangro, invece, la squadra di Aurelio De Laurentiis ha già affrontato l’Adana Demirspor, il Maiorca e il Girona, ed è pronta a sfidarsi contro gli spagnoli dell’Espanyol.

I partenopei verso la conferma del 4-3-3

Il passaggio al 4-3-3, almeno come uno dei moduli di base in vista della prossima stagione, sembra ormai effettivo. Gli stessi Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, nelle recenti conferenze, hanno difatti confermato il cambio modulo, con il 4-2-3-1 che resta, al momento, una delle alternative tattiche.

Il test tra Napoli ed Espanyol sarà un’opportunità dove vedere all’opera ulteriormente i nuovi acquisti, su tutti Minjae Kim, centrale arrivato in queste settimane dal Fenerbahce a titolo definitivo. Il sud-coreano dovrebbe guidare la retroguardia insieme a Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui, destinato anche questa volta a sostituire un Mathias Olivera non ancora al top della forma.

In attacco, desta sempre curiosità il neo acquisto Khvicha Kvaratskhelia, convincente a dir poco in queste prime settimane da azzurro.

Dove vedere Napoli Espanyol

Dove vedere Napoli Espanyol in TV? La partita sarà visibile in tv o in streaming? La sfida tra il Napoli e gli spagnoli dell’Espanyol, in programma allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro alle ore 18:30, sarà disponibile sul canale 251 del satellitare di Sky Sport.

Il match sarà visibile in pay per view, al costo speciale di 2,99 euro, sia su Sky Sport che sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli, sempre al costo di 2,99 euro.