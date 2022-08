Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli dovrà farlo per Raspadori per chiudere con il Sassuolo

Con l’addio definitivo (e commovente) anche da parte di Dries Mertens, il Napoli si sta muovendo per colmare il vuoto lasciato dal belga. L’indiziato numero uno è sempre Giacomo Raspadori, talento cristallino classe 2000 del Sassuolo, che ha già espresso la sua volontà di vestire la maglia azzurra.

La richiesta dei neroverdi per l’attaccante continua ad essere di 35 milioni di euro, ritenuta eccessiva dal club di De Laurentiis, che nel frattempo ha offerto 25/30 milioni più bonus e prova ad abbassare la domanda. La distanza, dunque, non è così elevata, e le due società hanno una volontà comune: chiudere l’accordo.

FOTO: Getty – Raspadori Sassuolo

Lo scrive Il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi, sottolineando però come al Napoli serva uno scatto importante nella trattativa per poter finalizzare l’acquisto di Raspadori. Il Sassuolo, infatti, ha già affermato di voler concludere le sue operazioni di mercato in tempi brevi, per potersi così concentrare sul campionato.

Carnevali attende una risposta definitiva per l’inizio della prossima settimana: anche la Juventus potrebbe inserirsi e presentare un’offerta, cosa che per ora i bianconeri non hanno ancora fatto. Ciò significa che, al momento, il Napoli è decisamente in vantaggio.