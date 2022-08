Raspadori si avvicina al Napoli: può accadere nei prossimi giorni

L’inizio della Serie A è ormai alle porte: venerdì 13 agosto ci sarà la prima giornata di campionato. Il Napoli disputerà la sua prima partita a Ferragosto nel match delle 18:30 contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Visto l’inizio imminente del campionato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere gli ultimi colpi in entrata e regalare a mister Spalletti altri giocatori funzionali al suo gioco.

Giacomo Raspadori (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Uno dei nomi più caldi in questo momento, oltre a quello di Kepa Arrizabalaga, è quello di Giacomo Raspadori. Ieri sera, c’è stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali, a.d del Sassuolo: gli azzurri sembrano essere gli unici realmente in corsa per il talento classe 2000.

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ai microfoni del TG Sport, ha rivelato ulteriori particolari sulla trattativa: il Napoli chiede la rateizzazione del pagamento di 30 milioni di euro. Il vertice decisivo potrebbe esserci proprio nei prossimi giorni a Roma: Raspadori è sempre più vicino al Napoli.

Carnevali avrebbe anche confermato il colloquio con De Laurentiis e il Sassuolo avrebbe già deciso come rimpiazzare Raspadori: il tecnico Dionisi punterà su Agustin Alvarez come centravanti e la dirigenza neroverde proverà a prendere Armand Laurentié, francese classe ’98 del Lorient.