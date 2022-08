VIDEO | Calciomercato, un club di Serie A può provarci per ZIELINSKI!

Quello di Piotr Zielinski può essere l’ennesimo addio di questa sessione di calciomercato in casa Napoli. I motivi però sarebbero ben diversi dagli altri: il polacco infatti viene da una stagione in chiaroscuro, partita bene ma finita sempre peggio, con tanto di retrocessione fra i panchinari nel finale di campionato.

L’incertezza sul suo futuro nasce dunque sull’incertezza sul suo rendimento: stagione del riscatto o declino inesorabile? Nel frattempo, si aspettano e si valutano eventuali offerte.

L’edizione odierna di La Repubblica dà conto delle ultime novità sulle trattative per un suo eventuale addio, evidenziando una situazione, al momento, di stallo. Zielinski ha infatti rifiutato l’offerta del West Ham: vuole restare e giocarsi le sue carte in azzurro.

L’unica squadra che, dunque, potrebbe strapparlo al Napoli è la Lazio del suo mentore Sarri. Ma non mancano nemmeno qui le difficoltà: l’operazione sarebbe possibile solo in caso di cessione di Milinkovic Savic e l’ingaggio del polacco (4 milioni all’anno) è considerato elevato rispetto agli standard della società di Lotito.

Anche l’edizione odierna de Il Mattino conferma che al momento tutto è fermo per la cessione di Zielinski: l’offerta del West Ham non convince né la società azzurra, né il giocatore, motivo per cui la trattativa sembra di difficile conclusione.

