ULTIM’ORA – Destinazione a sorpresa per Meret: accordo con il club di Serie A

Il calciomercato del Napoli sta entrando realmente nel vivo: a poco più di dieci giorni dalla prima di campionato contro l’Hellas Verona (match in programma lunedì 15 agosto), il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando giorno e notte per regalare a mister Spalletti gli ultimi colpi in entrata. Ma, come ribadito a più riprese dalla società, a ogni acquisto corrisponde una cessione.

Alex Meret

In serata, è arrivata una notizia a sorpresa sul calciomercato del Napoli: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Alex Meret è a un passo dallo Spezia. La società ligure ha già trovato l’accordo con il Napoli: Meret rinnoverà con gli azzurri fino al 30 giugno 2024 e poi si trasferirà in Liguria con la formula del prestito secco.

Il portiere friulano lascerà Napoli in seguito all’arrivo (ormai imminente) di Kepa Arrizabalaga al club partenopeo. A questo punto, però, gli azzurri dovranno trovare anche un secondo portiere: in cima alla lista c’è sempre il nome di Salvatore Sirigu.