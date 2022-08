Home » News Calcio Napoli » FOTO – Nuovo volantino in città contro De Laurentiis, l’attacco

Nuova protesta di uno dei gruppi organizzati dei tifosi del Napoli contro Aurelio De Laurentiis. A prendere posizione, questa volta, è il gruppo Vecchi Lions, che ha firmato il volantino apparso da questa notte in città.

“La città dove tu sei il debitore, i calciatori che tu ne fai guadagni, questo abbonamento senza tanta chiarezza… giudica te stesso e sparisci”, si legge nel duro volantino a firma del gruppo organizzato.

Il presidente De Laurentiis è finito nel mirino della critica dei tifosi per alcune uscite ritenute fuori luogo, senza dimenticare il mercato che – secondo gli stessi – è fin troppo condizionato dalle uscite eccellenti.

Quello di queste ore è soltanto l’ultimo di una lunga serie di proteste contro il patron dei partenopei, che intanto ieri ha rotto il silenzio nell’intervista rilasciata a Smart Talk. Ulteriore segnale di come, al momento, i rapporti tra la piazza e la dirigenza non siano certamente idilliaci, in attesa di risposte sul mercato, altro punto su cui i tifosi spingono.