Ultim’ora su Raspadori: succederà domani! La notizia

Per Giacomo Raspadori è ormai testa a testa tra Napoli e Juventus, che hanno puntato il calciatore in uscita dal Sassuolo. La società neroverde, però, è chiara: serve un’offerta importante per convincere la società a cedere il cartellino del giocatore.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive:

“Giacomo Raspadori ha chiesto la cessione: il classe 2000 spinge per lasciare il Sassuolo e ha chiesto il via libera all’allenatore Alessio Dionisi per poter lasciare il club per poter giocare la Champions League e continuare il suo percorso di crescita.

L’attaccante si è mosso, chiedendo il via libera ad Alessio Dionisi. L’ultima parola, però, spetta all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e al club neroverde: il Sassuolo – nel caso in cui aprisse alla cessione del proprio attaccante – chiederebbe non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

CESENA, ITALY – JUNE 07: Giacomo Raspadori of Italy looks on during the UEFA Nations League League A Group 3 match between Italy and Hungary at Stadium Dino Manuzzi on June 07, 2022 in Cesena, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il Napoli e la Juventus puntano Giacomo Raspadori. Il club azzurro ha già raggiunto un accordo con l’entourage del classe 2000 e ha messo sul tavolo 30 milioni di euro per provare a convincere il Sassuolo.

Nella giornata di domani, mercoledì 3 agosto, gli agenti di Giacomo Raspadori hanno in programma un incontro con la dirigenza della Juventus per capire le reali intenzioni dei bianconeri. Dal summit, quindi, si farà il punto della situazione”.