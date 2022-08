Home » calciomercato napoli » Mertens: contatti in corso con il club per il suo approdo, richiesta da urlo del belga

Dries Mertens è alla ricerca di un nuovo club dopo il suo addio al Napoli, in seguito al contratto scaduto con il club azzurro.

Al momento, il suo futuro è una pagina tutta da scrivere, con diversi club pronti a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Tra di esse, si è vociferato anche di un possibile interessamento della Juventus. Tuttavia, nelle ultime ore emergono nuove piste anche dall’estero. Avanza in questi minuti l’ipotesi Galatasaray: il club turco è alla ricerca di un rinforzo in attacco, e l’ex attaccante partenopeo potrebbe essere l’occasione giusta da cogliere al balzo.

Dries Mertens Salernitana (Getty Images)

A rivelarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale fa sapere:

“Il club turco al momento deve alzare l’offerta: la richiesta d’ingaggio di Mertens si aggira intorno ai 5 milioni. Su di lui ci sono anche Marsiglia e Ajax”.

Inoltre, stando a quanto dichiarato dal giornalista Alfredo Pedullà, né l’Inter e né la Juventus punterebbero sul classe 1987.

Giorni caldissimi in chiave futuro per Dries Mertens, che dopo tanti anni intensi di Napoli è pronto a tuffarsi in una nuova avventura.