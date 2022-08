Raspadori al Napoli, il Sassuolo si cautela: la mossa di Carnevali

Il Napoli è sulle tracce di un possibile sostituto di Dries Mertens e sembra aver individuato il profilo adatto in Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 del Sassuolo è un giocatore completo che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e che quindi aiuterebbe tantissimo Luciano Spalletti nella gestione delle rotazioni offensive e garantirebbe anche la possibilità di poter cambiare modulo in corsa.

Riccardo Orsolini Bologna (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Orsolini al Sassuolo sblocca Raspadori? C’è concorrenza!

Napoli e Sassuolo sono in contatto e la società neroverde vuole chiudere la trattativa in tempi brevi per avere la possibilità di individuare un sostituto.

Secondo quanto riportato da Repubblica, pare che l’a.d. del Sassuolo, Carnevali, abbia già trovato il giocatore adatto a sostituire Raspadori. Si tratta di Riccardo Orsolini, in passato accostato al Napoli e oggi di proprietà del Bologna. Gli emiliani lo valutano circa 12 milioni.

Sul giocatore non c’è solo il Sassuolo, ma anche il Torino; infatti, sempre secondo quanto affermato da Repubblica, Ivan Juric lo ritiene la prima scelta assoluta per il suo attacco in vista della prossima stagione.