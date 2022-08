Home » calciomercato napoli » Mercato Napoli: Meret sempre più lontano, il nome del sostituto in diretta

Il Napoli conta di poter accogliere Kepa Arrizabalaga quanto prima, magari entro la giornata di sabato – ultimo giorno del ritiro di Castel Di Sangro -, e la trattativa in corso con il Chelsea è indirizzata in questo senso.

Il club azzurro dovrà, però, prendere una decisione in merito al futuro di chi azzurro lo è già oggi, ossia Alex Meret. Il portiere friulano era pronto a firmare, ma il più che possibile sbarco dell’estremo difensore spagnolo in maglia azzurra complica, e non di poco, le cose.

A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Alvino, nel corso dello Speciale Ritiro in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato:

“Se tra domani e venerdì Kepa dovesse arrivare al Napoli, il piano della società partenopea può essere quello di mandare in prestito Alex Meret. Due i club fortemente interessati: il Torino e il Leicester, con quest’ultima situazione legata alla cessione di Schmeichel”.

Avanza, inoltre, il nome del possibile sostituto che, a seconda dello stesso giornalista, potrebbe essere Salvatore Sirigu. “Si tratta di un’opzione da monitorare con attenzione”, ha dichiarato Alvino in diretta.