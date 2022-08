VIDEO | MERCATO NAPOLI: LA JUVENTUS PUNTA RASPADORI!

Continua forte il pressing del Napoli per Giacomo Raspadori, individuato dalla società come sostituto ideale di Dries Mertens. I vantaggi di un suo eventuale acquisto sarebbero molti, a partire dalla giovane età (l’attaccante del Sassuolo è un classe 2000), comunque già abbinata ad un’importante esperienza in Serie A.

Uno dei principali ostacoli, tuttavia, rimane l’elevato costo del cartellino. I neroverdi, dopo aver perso Gianluca Scamacca, continuano a chiedere 35 milioni perché non vorrebbero perdere i principali protagonisti della passata stagione. O, almeno, non a prezzo di saldo.

La prima offerta da parte di Giuntoli è stata di 25/30 milioni, ma entrambe le parti sembrano ora piuttosto ferme sulle rispettive posizioni.

In tutto ciò bisogna contestualizzare un possibile inserimento della Juventus, alla continua ricerca di un attaccante e che ha già preso i primi contatti con l’agente di Raspadori. Pur preferendo Morata, ad Allegri non dispiacerebbe certo un profilo come l’attaccante neroverde.

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato a Il Giornale confermando come sul suo gioiellino ci siano Napoli e Juventus:

“Su Raspadori ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. Il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma la nostra idea è quella di concludere le trattative nel giro di pochi giorni, per concentrarci così sull’inizio campionato“.

