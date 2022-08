Home » calciomercato napoli » Napoli, quale futuro per Meret con l’arrivo di Kepa? Due le strade percorribili

Il sempre più probabile approdo al Napoli di Kepa Arrizabalaga costringe Alex Meret a determinate riflessioni. L’ex portiere dell’Udinese, come riferito da Nicolò Schira, aveva già pronto il rinnovo fino al 2027 con il Napoli: avrebbe percepito 1,5 milioni a stagione.

Il contratto era pronto da sei settimane, eppure – come fatto capire più volte dal portiere – non sarebbe arrivata la firma senza la garanzia della titolarità, aspetto che con l’arrivo di Kepa diventa quantomeno difficile da potersi realizzare.

FOTO: Getty – Kepa Chelsea

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Meret è decisamente infastidito ed è sempre più lontano dalla firma. Su di lui c’è da tempo l’interesse del Torino, mentre da poco si è aggiunto alla corsa anche il Leicester.

La cessione, dunque, è una delle due possibili opzioni per il futuro del numero 26 azzurro. L’altra è un ulteriore anno di permanenza – come da contratto – quindi l’addio a parametro zero la prossima estate.

In caso di separazione immediata, il Napoli avrebbe deciso di puntare sullo svincolato Salvatore Sirigu come vice-Kepa.