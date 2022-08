Home » News Calcio Napoli » Finale a sorpresa per Mertens? Un ex capitano azzurro “lo chiama”

L’avventura di Dries Mertens con il Napoli è ufficialmente giunta al termine. Ciro e la società non sono riusciti a trovare un punto d’incontro per il rinnovo, lasciando così il belga libero di scegliere il proprio futuro.

Se ne va dunque il bomber all-time del Napoli, colui che ha riscritto la storia azzurra realizzando 148 reti e 90 assist, senza però mai ricevere il saluto che avrebbe meritato dopo essere entrato negli annali del club.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

Da quando il suo addio è diventato ufficiale (anche da prima, in realtà) si è manifestato l’interesse di diverse squadre. Su tutte, quella ad aver mosso i passi più concreti è stata la Salernitana, che ancora oggi sarebbe in forte pressing. Come racconta Tuttosport, infatti, il patron Iervolino avrebbe offerto a Mertens un contratto annuale da 3,5 milioni, con eventuale opzione per un’altra stagione.

L’ex numero 14 azzurro sembrerebbe anche tentato, ma va comunque tenuto in considerazione il suo amore per Napoli e per i suoi tifosi: difficile pensare possa accasarsi ad una rivale storica.

Secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe essere un’altra la prossima squadra di Mertens: il Trabzonspor dell’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco, infatti, avrebbe suggerito alla dirigenza l’acquisto di Mertens.