Kepa al Napoli, quando e con che formula si chiude la trattativa

Dopo una lunga attesa il Napoli sta per mettere definitivamente le mani su un nuovo portiere: Kepa Arrizabalaga. L’attuale (e ancora per poco) estremo difensore del Chelsea andrà a prendere il posto lasciato vacante da David Ospina, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno di quest’anno.

Questo nuovo innesto farà certamente felice Luciano Spalletti, che non ha mai eccessivamente apprezzato Alex Meret e che è pronto ad accogliere un portiere di livello internazionale.

FOTO: Getty – Kepa Chelsea

Il futuro di Kepa è ormai delineato: arriverà a Napoli in prestito, con il Chelsea che pagherà il 75% dello stipendio. Tra l’altro, ieri i Blues hanno trovato l’accordo con Gabriel Slonina, numero 1 dei Chicago Fire che ha soltanto 18 anni e di cui si parla molto bene. Per questo motivo, ora lo spagnolo può definitivamente essere liberato (Slonina sarà il vice di Mendy).

Secondo Il Corriere dello Sport, la chiusura è prevista già questa settimana. Conferme anche da La Gazzetta dello Sport, secondo la quale ieri ci sarebbero stati ulteriori passi in avanti. Rimangono soltanto gli ultimi dettagli da limare (leggasi bonus), poi sarà tutto apparecchiato per il passaggio di Kepa in azzurro.