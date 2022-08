De Maggio spiazza tutti: “Siamo sicuri che Navas sia più forte di Meret?”

La questione portiere tiene banco ormai da tempo in casa Napoli, chiamato a prendere un estremo difensore in sostituzione di David Ospina. L’idea del club azzurro è quella di puntare su Kepa, di proprietà del Chelsea.

Va avanti la trattativa con il club londinese, mentre il futuro di Alex Meret è tutt’altro che scontato. Si fa sempre più insistente la voce secondo cui il friulano possa rifiutare il rinnovo nel caso in cui dovesse sbarcare effettivamente il portiere spagnolo.

A fare il punto della situazione è il giornalista Valter De Maggio che, nel corso della trasmissione Rado Goal su Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato:

“Alex Meret è un calciatore di grande qualità anche se ha tanti denigratori in questo momento. Per me non ha colpe sul goal del Maiorca perché è Mario Rui, alzando la gamba, a ostacolarlo. Devo essere onesto: a me Navas non piace, non mi fa impazzire. Ma siamo sicuri che Navas sia così più forte di Meret? Ho anche litigato con diversi giornalisti presenti in quel di Castel di Sangro per difenderlo da certe pesanti critiche”.