VIDEO | ESCLUSIVA – Sorpresa NAPOLI: nuova AMICHEVOLE!

Il Napoli di Luciano Spalletti sta svolgendo in questi giorni il secondo ritiro del suo pre campionato. Dopo aver passato 12 giorni in Trentino in quel di Dimaro Folgarida, gli azzurri si trovano ora a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro il Mallorca per la seconda amichevole del ritiro, dopo quella paraggiata 2-2 contro l’Adana Demirspor di Mario Balotelli. La notizia a sorpresa, però, riguarda un’amichevole che non era programmata e che vedrà impegnato il Napoli nella giornata di domani.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, gli azzurri domani alle 17.30 scenderanno in campo contro l’ACD Castel di Sangro CEP 1953, squadra di eccellenza molisana, allo stadio Teofilo Patini. La sfida, inoltre, sarà a porte aperte e ad accesso gratuito per tutti i tifosi.

La partita sarà di 70 minuti, e con ogni probabilità ci sarà spazio per chi questa sera contro il Mallorca avrà meno minutaggio. Un test che sarà sicuramente molto utile agli azzurri, per aumentare il ritmo partita e per migliorare la condizione, anche in vista delle ultime due uscite pre stagione contro Girona ed Espanyol.

