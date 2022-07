Sondaggio per il centrocampista del Napoli: ci prova la Juventus

La Juventus deve correre ai ripari dopo l’infortunio di Paul Pogba. Il francese potrebbe scegliere di non operarsi, provando a giocare il Mondiale ma correndo più rischi in futuro, oppure di finire sotto i ferri e trovando più garanzie per il domani, potendo però rientrare soltanto nel 2023.

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sui possibili piani dei bianconeri che, in caso Pogba optasse per la seconda opzione, dovrebbero necessariamente intervenire ancora sul mercato. Per questo motivo, secondo il quotidiano, è tornato di moda il nome di Fabian Ruiz – già accostato alla Juventus in passato – che continua a rifiutare le proposte di rinnovo del Napoli.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

Il contratto dello spagnolo, infatti, scade tra meno di dodici mesi e per lui De Laurentiis continua a chiedere 35 milioni. Al momento, soltanto West Ham e Newcastle si sono timidamente fatte avanti, comunque senza soddisfare le richieste del Napoli.

Quello della Juventus, per ora, rimane un semplice sondaggio esplorativo, ma non è da escludere che possano esserci alcune evoluzioni nei prossimi giorni.