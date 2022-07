Il retroscena di Buffon: “Lo dissi a Dybala sul Napoli”

Gianluigi Buffon con la sua Juventus ha vinto tutto, tranne la tanto sognata Champions League. Per diversi anni l’ex portiere della Nazionale ha condiviso lo spogliatoio con Paulo Dybala e, al momento dell’addio ai bianconeri da parte dell’argentino, i due si sono sentiti.

L’attuale estremo difensore del Parma, in un’intervista a Tuttosport, ha raccontato tra le altre cose quello che ha consigliato alla Joya prima che quest’ultimo scegliesse di andare alla Roma. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

FOTO: Getty – Dybala Juventus

“Dybala aveva bisogno di uno shock emotivo. Di Maria il più forte della Serie A”

“Tra Inter, Roma e Napoli speravo scegliesse una delle ultime due squadre, più che altro per la sua carriera. Paulo aveva bisogno di uno shock emotivo ed ero convinto che soltanto Roma e Napoli sarebbero state in grado di darglielo. Gliel’ho scritto anche via messaggio: sono contento di vederlo alla Roma e che non sia andato all’Inter. Dybala, dal punto di vista tecnico, è il migliore della Serie A assieme a Di Maria.

Di Maria? Angel è uno di quei giocatori che hanno avuto la ‘sfortuna’ di far parte di squadre fortissime, formate da tanti campioni. Lui, essendo meno mediatico rispetto ad altri, ne è uscito penalizzato. Ma ce ne sono tanti di esempi così nel calcio, mi viene in mente Barzagli, uno straordinario difensore reclamizzato meno di altri. Alcuni grandi non sono stati celebrati quanto avrebbero meritato. Angel è il giocatore più forte della Serie A? Assolutamente sì“.