Napoli, la situazione per Raspadori: l’ha fatto De Laurentiis

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Dries Mertens, dopo che il club ha definitivamente salutato il suo miglior marcatore di sempre. Da giorni si parla con insistenza di Giacomo Raspadori, centravanti del Sassuolo (ma può giocare anche a sinistra) che nell’ultima stagione ha disputato un gran campionato.

L’attaccante neroverde ha realizzato 10 gol e 6 assist in 36 partite, dimostrando un rendimento costante e affidabile. Secondo quanto riferito ieri da Sky Sport, il Napoli e l’entourage del calciatore avrebbero trovato un accordo, ma è chiaro che il Sassuolo continui a temporeggiare dopo aver da poco perso Scamacca.

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport parla di come Aurelio De Laurentiis si sia mosso di persona per provare a convincere il club neroverde a lasciar partire il suo gioiello. È evidente, tuttavia, che nel caso in cui davvero si voglia acquistare l’attaccante, bisognerà fare uno sforzo economico non di poco conto.

Tuttavia, un’eventuale partenza di Zielinski potrebbe dare al Napoli la liquidità necessaria per fare una proposta adeguata al Sassuolo. Sicuramente quello di Raspadori sarà un nome di cui si parlerà ancora molto fino a fine mercato.