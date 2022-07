Mathias Olivera sulla scelta del 17: “Posso assicurarvi una cosa”

Il neo terzino del Napoli, Mathias Olivera – arrivato in azzurro dal Getafe -, si è presentato ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi a Castel Di Sangro.

Diversi i temi trattati nel corso della conferenza: dal ballottaggio con Mario Rui, al retroscena su Cavani, passando anche per la scelta del numero di maglia.

L’uruguaiano ha scelto la maglia numero, che da queste parti non è proprio banalissimo: l’ultimo calciatore a indossarla, infatti, è stato lo storico capitano azzurro Marek Hamsik. Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito:

“So che è un numero speciale qui, sono onorato di indossarlo e farò di tutto per onorarlo. So cosa significa questo numero per tutta Napoli. Darò il massimo, è un orgoglio poter indossare questo numero di maglia”.

Un’ulteriore banco di prova per Mathias Olivera, il terzino sinistro da tempo cercato in casa azzurra e che ora è pronto a dare il suo contributo a partire da questa stagione.