Il patron a sorpresa sul futuro del club: “Siamo disposti a farlo”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista nel corso dell’evento presentazione delle nuove maglie. Di seguito, quanto evidenziato:

“I complotti viaggiano veloci attraverso i social. Ieri siamo tornati al momento in cui sono venuto qui per la prima volta. Ieri ci hanno dato più anni per poter, un giorno, vendere. Adesso possiamo fare strategia e costruire un Bari più importante, iniziare un percorso. Il primo step è costruire una squadra valida che se la giochi in B. Investire tanti soldi non sempre ti porta a vincere: la B è una serie difficilissima. Vogliamo costruire un Bari più forte dal punto di vista del franchise e, una volta arrivati in Serie A, venderlo ad un prezzo più alto. La famiglia De Laurentiis non vuole restare sei anni in B per perdere soldi”.

Quale società vendere tra Bari e Napoli?: “È difficile capire la strategia di un gruppo, potrebbero arrivare tante opportunità. Dal punto di vista sportivo non cambia nulla. Noi abbiamo investito come se la squadra fosse nostra per sempre. Lo spazio temporale di più anni ci permetterà di capire con calma cosa fare. Cercheremo di portare il Bari più in alto possibile e di guadagnarci, perché siamo imprenditori. Io non voglio lavorare sei anni qui a Bari per perderci. Abbiamo speso quasi sempre più di tutti. Più onesti di così si muore”.

Sulle offerte per il club: “Il Bari ha un appeal enorme. Potrebbero arrivare delle opportunità? Chi può dirlo, possiamo valutare le migliori. Non cederemo mai ad un gruppo che non merita. Per ora non sono arrivate offerte”.