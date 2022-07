Futuro Cristiano Ronaldo: il portoghese rompe il silenzio, che sfogo sui social!

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da scrivere. Il fuoriclasse portoghese ha fatto, a più riprese, sapere al Manchester United di voler andare via e diversi sono i rumors che circolano in queste settimane sul suo futuro.

Diverse sono le squadre accostate all’ex Juventus e Real Madrid, con voci dalla Spagna che, in particolare, lo vogliono anche nel mirino del Napoli.

MANCHESTER, ENGLAND – APRIL 28: Cristiano Ronaldo of Manchester United reacts during the Premier League match between Manchester United and Chelsea at Old Trafford on April 28, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Il giocatore, però, in queste ore ha rotto il silenzio, commentando un post di una fan page a lui dedicata. Di seguito, quanto scritto da Ronaldo su Instagram:

“Impossibile non parlar di me un giorno. Altrimenti la stampa non guadagna soldi. Sapete che se non mentite, non potete attirare l’attenzione sulla gente. Continuate così, un giorno azzeccherete qualche notizia”.

Un commento che risponde alle numerose voci circa il suo futuro, che resta una storia – sfogo a parte – tutta da scrivere, con l’ipotesi dell’addio al Manchester United che col tempo diventa sempre più plausubile col passare dei giorni e delle settimane.