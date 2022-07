West Ham su Zielinski: svelata la prima offerta del club al Napoli

Il Napoli è sceso in campo ieri sera contro l’Adana Demirspor, concludendo il suo primo test stagionale contro una squadra straniera sul risultato finale di 2-2. L’amichevole andata in scena, però, non sposta i riflettori dai movimenti di calciomercato e dalle possibili altre cessioni che interessano il Napoli. In particolare, il centrocampista Piotr Zielinski è al centro di voci di mercato che lo accostano al West Ham.

FOTO: Getty Images, Zielinski

West Ham: arriva la prima offerta

Il club londinese sarebbe pronto ad assecondare le richieste del Napoli per portare il polacco in Premier League. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il West Ham ha presentato alla società di De Laurentiis la sua prima offerta ufficiale da 32 milioni di euro.

Di seguito quanto scritto dall’esperto di calciomercato:

“Il West Ham ha presentato la prima offerta ufficiale (32 milioni di euro bonus inclusi) al Napoli per provare a ingaggiare Piotr Zielinski. Per il centrocampista polacco pronto uno stipendio di 4 milioni di euro/anno + aggiunte“.