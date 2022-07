VIDEO | Calciomercato Napoli: COSA SUCCEDE CON CRISTIANO RONALDO?

Non è una novità il fatto che Cristiano Ronaldo sia in rottura con il Manchester United: l’attaccante portoghese è alla ricerca di un nuovo club che gli fornisca stimoli per la prossima stagione. La richiesta prioritaria è ovviamente il requisito della Champions League, che rende il Napoli una papabile pretendente.

Nella giornata di ieri il quotidiano spagnolo AS ha diffuso la notizia secondo la quale De Laurentiis spingerebbe per acquistare Cristiano Ronaldo e regalare ai tifosi un colpo di mercato inaspettato, complici anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del portoghese. Secondo il giornale, quindi, la società partenopea sarebbe pronta a riportare il calciatore in Italia.

L’edizione oggi in edicola de Il Mattino fa chiarezza sulla situazione del possibile trasferimento di Ronaldo al club azzurro. Secondo il quotidiano, Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare al Napoli tramite la formula del prestito dallo United. Lo scoglio principale che blocca la trattativa è sicuramente l’ingaggio elevato che il calciatore percepisce, distante senza dubbi dalla politica di De Laurentiis.

#napoli #calciomercato #cristianoronaldo #calcionapoli

