Nuovo nome per il centrocampo: può arrivare dal Tottenham!

Con l’ufficialità dell’arrivo di Kim in casa Napoli non si concludono di certo i movimenti di mercato per il club di Aurelio De Laurentiis, sia in entrata che in uscita. Diversi dubbi, infatti, restano ad esempio sul centrocampo, dove sia Zielinski che Fabian Ruiz, non considerati incedibili, sono corteggiati dal West Ham.

In particolare, per il centrocampista polacco il club londinese ha presentato la sua prima offerta: 32 milioni bonus inclusi. Un’eventuale partenza di Zielinski impone ovviamente al ds Cristiano Giuntoli di individuare altri profili che possano sostituire il calciatore. Oltre a Barak, nome già presente nella lista del Napoli, l’edizione odierna del Corriere dello Sport presenta un nuovo calciatore entrato nel mirino della società partenopea.

FOTO: Getty Images, Lo Celso

Post Zielinski? Nuovo nome per il Napoli

Si tratta di Giovani Lo Celso, centrocampista di 26 anni in uscita dal Tottenham, dopo aver giocato a partire da gennaio 2022 in prestito al Villarreal. Giuntoli ha cominciato a sondare la pista per il calciatore argentino e la valutazione è tra i 20 e i 22 milioni. Lo Celso è nel mirino anche della Fiorentina.