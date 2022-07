Balotelli: “Ho sempre sognato il Napoli. Vi spiego perché non ho mai vestito azzurro”

L’attaccante dell’Adana Demirspor, che ha segnato una rete su rigore nell’amichevole contro il Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente Sky Sport. Di seguito, quanto raccolto:

“Io sto benissimo, fisicamente sto molto bene, le qualità ci sono, vedremo”.

Sulla Nazionale: “Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero – spiega – La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre”.

Sarebbe stato un sogno giocare nel Napoli: “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…”.

Il calciatore, inoltre, sarebbe vicino al trasferimento al Sion. A confermarlo è il giornalista Valter De Maggio nel corso del Speciale Ritiro in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui nelle prossime ore l’ex Milan e Inter, tra le altre, nelle prossime ore dirà addio all’Adana Demirspor.