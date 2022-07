VIDEO | UFFICIALE, le nuove maglie del Napoli: svelati i COLORI!

Come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha presentato oggi le nuove maglie per la prossima stagione. Attraverso un video sui propri canali social, il Napoli ha mostrato ai tifosi il nuovo kit gara che verrà usato già stasera nel primo test stagionale internazionale contro l’Adana Demirspor.

Come anticipato dalla nostra redazione di SpazioNapoli, sono state presentate solo la prima, la seconda maglia e i due kit dei portieri, mentre la terza è ancora da svelare. Per quanto riguarda i colori, la maglia di base è del classico azzurro Napoli, mentre la seconda è bianca con le maniche in azzurro. I portieri, invece, disporranno di due magliette: una in verde, come quella dello scorso anno, ed una fucsia.

Le maglie partono da un prezzo di base di 125,00€ e sono acquistabili sull’Official Web Store della SSC Napoli, sul Brand Store di Amazon e nei punti di rivendita del club.

#napoli #sscnapoli #maglie #portieri #azzurro #bianco #verde #fucsia #calciatori #2022 #2023

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/srBq7QC

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I