VIDEO | Inler intervista Napoli

L’ex centrocampista del Napoli, Gokhan Inler, oggi all’Adana Demirspor, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SpazioNapoli.

Tanti gli argomenti trattati: dal suo arrivo al Napoli, la storia della presentazione con la maschera da leone ma anche il rapporto con i suoi ex compagni e mister in azzurro, Balotelli, il calciomercato e un importante retroscena sul nuovo acquisto azzurro Kim Min-Jae.

Intervista a cura di Pasquale Giacometti e Ilario Covino

Chance, Luck, Errors in Nature, Fate, Destruction As a Finale di Chris Zabriskie è un brano concesso in uso tramite licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. https://ift.tt/IU4n1M5

Fonte: https://ift.tt/Gl4PjwJ

Artista: https://ift.tt/IL4YXir

#Inler #napoli #intervista #calcionapoli #napolicalcio #balotelli #kim #adana #mazzarri #benitez #sarri #calciomercato #lavezzi #hamsik #cavani #maradona #leone #maschera #yunus #akgun

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/srBq7QC

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I