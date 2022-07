In questi giorni è arrivata l’ufficialità: l’ex giocatore del Napoli, José Maria Callejon, è un nuovo giocatore del Granada. Lo spagnolo è tornato nel suo Paese a parametro zero, dopo che il suo contratto con la Fiorentina – club che lo ha accolto dopo l’addio al Napoli – è scaduto.

Il calciatore ha rilasciato in queste ore delle dichiarazioni, tornando anche sui suoi anni in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Volevo tornare in Spagna dopo nove anni in Italia. Sono arrivato nel 2013 al Napoli grazie a Rafa Benitez, in Campania ho vissuto sette anni molto positivi, sicuramente i migliori della mia carriera. Nelle ultime due stagioni sono stato a Firenze e adesso volevo tornare a casa. Ho giocato molte partite di alto livello, ho giocato in Champions ed Europa League. Ora voglio fare del mio meglio qui a Granada. Avevo anche altre opzioni, ma il Granada mi ha convinto. Ora l’obiettivo è risalire nella Liga.

Jose Maria Callejon

Mourinho? Con lui ho vissuto due anni molto belli al Real Madrid. Abbiamo un bel rapporto e tre mesi fa abbiamo parlato durante Fiorentina-Roma. Gli ho restituito la foto che ci fecero al Bernabéu“,