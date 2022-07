VIDEO | Addio NAPOLI: cosa hanno da dire i TIFOSI a MERTENS!

Termina l’avventura di Dries Mertens con la maglia del Napoli dopo 9 anni. Il bomber più prolifico della storia del club azzurro è stato salutato da De Laurentiis, ma il suo addio ha lasciato un grosso senso di amarezza tra i tifosi partenopei.

Per questo la redazione di SpazioNapoli ha raccolto la voce sei supporters azzurri a Castel di Sangro, dove la squadra di mister Spalletti è attualmente in ritiro precampionato, per sentire cosa i tifosi avessero da dire sull’addio a “Ciro” Dries Mertens.

