Nuova proposta di rinnovo del Napoli a Fabian Ruiz: la risposta

Il contratto di Fabian Ruiz con il Napoli scadrà tra meno di dodici mesi, dato che le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. È in realtà una trattativa che dura da diversi mesi, ma per la quale ancora non sembra arrivata una fine.

Durante la scorsa stagione lo spagnolo ha messo a referto 7 gol e 4 assist in 32 presenze in Serie A, numeri certamente di alto livello per un centrocampista. Questi dati assumono una rilevanza ancora maggiore se si pensa che, principalmente, Fabian Ruiz ha giocato nel centrocampo a due con Anguissa, dunque piuttosto lontano dalla porta.

Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)

Anche per questo motivo, il Napoli vorrebbe trattenere lo spagnolo, con il quale però sembra piuttosto difficile trattare. Da parte del suo entourage, infatti, non sono ancora pervenute proposte concrete per una cessione.

Dal canto suo, De Laurentiis – secondo quanto riportato da Tuttosport – potrebbe provare a convincere Fabian a restare ancora a Napoli, pensando un rinnovo da 3,3 milioni a stagione. In ogni caso, al momento l’offerta non incontra il gradimento del giocatore.