Raspadori o Deulofeu, chi è il preferito del Napoli: De Laurentiis pronto al rilancio

Dopo aver tristemente salutato Dries Mertens, il Napoli è alla ricerca di un possibile sostituto del belga. Per molto tempo il nome più in voga è stato quello di Gerard Deulofeu, con il quale sembrava tutto fatto, eppure non è mai arrivato lo scatto decisivo.

L’accordo con il giocatore era stato trovato, mentre con l’Udinese c’era una distanza di qualche milione tra domanda e offerta, comunque nulla di apparentemente incolmabile.

FOTO: Getty – Raspadori Sassuolo

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il preferito di Spalletti e De Laurentiis è Giacomo Raspadori, che ha scavalcato il nome dello spagnolo nella gerarchia delle preferenze. Per l’attaccante del Sassuolo De Laurentiis è pronto a rilanciare, mettendo sul piatto una cifra considerevole (circa 25 milioni) per accontentare il club neroverde.

Non sarà comunque un’operazione semplice: il Sassuolo ha già salutato Scamacca (manca solo la firma con il West Ham) e difficilmente vorrà privarsi di un’altra sua stella. Eppure, stando a Il Mattino, l’idea di vestire la maglia azzurra stuzzica Raspadori: la volontà del giocatore potrebbe, anche più avanti, essere un aspetto non trascurabile.