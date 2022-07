Oggi le visite di Kim con il Napoli: quando raggiungerà i compagni a Castel di Sangro

Ormai lo si può dire a gran voce: il Napoli ha trovato il sostituto di Kalidou Koulibaly. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, è ormai tutto fatto per Kim Min-Jae, che è ormai un nuovo calciatore del Napoli.

Il roccioso difensore sudcoreano avrà, come detto, l’arduo compito di rimpiazzare il comandante, ma quel che è certo è che De Laurentiis ha fatto un grande sforzo per convincerlo a vestirsi d’azzurro. C’è stato un momento, infatti, in cui il Rennes appariva decisamente in vantaggio sul Napoli per assicurarsi Kim.

FOTO: Getty – Kim Fenerbahce

Gli azzurri pagheranno al Fenerbahce la clausola da 19,5 milioni, mentre oggi stesso il sudcoreano è atteso in Italia per la visite mediche.

Se non ci saranno intoppi, oggi stesso Kim raggiungerà i suoi nuovi compagni a Castel di Sangro, dove tra l’altro è già presente il suo agente (come riportato da Il Corriere dello Sport). Limati gli ultimi dettagli fiscali e burocratici, l’ormai ex Fenerbahce può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo componente dello scacchiere di Luciano Spalletti.