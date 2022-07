Kim, spunta una clausola nel contratto con il Napoli: De Laurentiis non la voleva inserire

Oggi è il grande giorno di Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano arriverà questa mattina in Italia, presumibilmente intorno all’ora di pranzo, per sottoporsi alle visite mediche di rito. L’ex giocatore del Fenerbahce si recherà come di consueto a Villa Stuart, a Roma, e se non ci saranno intoppi sarà poi ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli.

Kim raggiungerà poi in serata i compagni nel ritiro di Castel di Sangro, dove sono già presenti i suoi agenti. Spunta, però, un dettaglio non di poco conto per quel che riguarda il contratto che il sudcoreano andrà a firmare con il Napoli.

FOTO: Getty – Kim Corea del Sud

In base a quanto riferito dal giornalista Ciro Venerato nel corso del TG Sport della Rai, l’entourage del difensore ha insistito per inserire una clausola rescissoria. Nel caso in cui lo volesse, dunque, Kim potrà terminare anticipatamente il suo rapporto con il Napoli.

Questa opzione, tuttavia, sarà percorribile soltanto a partire dal secondo anno (Kim firmerà per 5 anni a 2,5 milioni più bonus a stagione) versando 50 milioni lordi al club di De Laurentiis. Proprio il patron azzurro ha tentato di opporsi a questa soluzione, ma gli agenti del giocatore non ne hanno voluto sapere.